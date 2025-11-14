مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۸ مصدوم حادثه تصادف رخ به رخ خودروی سمند با پراید در محور سورشجان به سودجان خبرداد.

امدادرسانی به ۸مصدوم برخورد رخ به رخ خودروی سمند با پراید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر برخورد رخ به رخ خودروی سواری سمند با پراید در محور سورشجان به سودجان دریافت شد.

وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای پردنجان به محل اعزام شد. نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی صحنه و ایمن‌سازی محل حادثه، یکی از مصدومان را رهاسازی کرده و اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای تمامی مصدومان انجام دادند.

وب گفت: سپس با همکاری نیرو‌های اورژانس، مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.