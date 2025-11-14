پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در همایش ملی مستندسازان حیاتوحش و تنوع زیستی بر نقش راهبردی مستندسازان در حمایت از محیطبانان و پیشبرد توسعه پایدار تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، در سومین همایش ملی مستندسازان حیاتوحش و تنوع زیستی که با حضور مستندسازان، فعالان رسانهای و محیطبانان در شهرستان نور استان مازندران برگزار شد، ضمن تاکید بر نقش هنر و رسانه در ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، استفاده از هنر در ساخت مستندهای محیط زیستی را در افزایش تعاملات فرهنگی بسیار تاثیر گذار دانست.
سردار رستگار در این دیدار با قدردانی از تلاشهای جامعه هنری در انعکاس جلوههای ایثار محیطبانان، مستندسازی را ابزاری راهبردی برای تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای آگاهی عمومی توصیف کرد.
وی با اشاره به اینکه حفاظت از طبیعت بدون مشارکت آگاهانه مردم و همافزایی فرهنگی میان نهادهای مختلف ممکن نیست، گفت: مستندسازان با روایتگری دقیق و هنرمندانه میتوانند اعتماد عمومی را افزایش داده و جامعه را در همراهی با محیطبانان فعالتر کنند؛ زیرا توسعه پایدار بدون فرهنگسازی عمیق زیستمحیطی محقق نخواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت ظرفیتهای رسانه و هنر در گسترش گفتمان محیطزیستی افزود: آثار مستند زمانی ماندگار و اثرگذار خواهند بود که علاوه بر نمایش ایثار محیطبانان، به ایجاد درک مشترک میان مردم و حافظان طبیعت کمک کنند. چنین آثاری ستونهای فرهنگی توسعه پایدار را استوار میسازد.
وی همچنین اعلام کرد که یگان حفاظت از تولید مستندهای فاخر با محوریت مقابله با شکار و صید غیرمجاز، مدیریت تعارض انسان و حیاتوحش و حفاظت از تنوع زیستی حمایت میکند و آماده است همکاریهای سازنده میان مستندسازان متعهد و مجموعههای محیطزیستی را در چارچوب برنامههای فرهنگی و آموزشی سازمان توسعه دهد.
در پایان این نشست، مستندسازان و محیطبانان با بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود، بر لزوم تقویت تعاملات رسانهای، آموزشهای تخصصی و همکاریهای فرهنگی برای ارتقای ارتباط جامعه با اهداف محیط زیست و حمایت از مسیر توسعه پایدار تأکید کردند.