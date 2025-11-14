به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول گروه جهادی سجادیه مازندران گفت :حدود ۵۰۰ نفر از روستاییان کم برخوردار ۵ روستای بخش مرکزی بابل در قالب طرح پویش سلامت علوی، به همت گروه جهادی به مدت دو روز ویزیت و از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند شدند.

دنیاگردافزود: این طرح در راستای گسترش عدالت درمانی و با هدف ارتقای بهداشت و درمان مناطق کم برخوردار مازندران برگزار شد.

وی گفت : امسال ۴۴ هزار خدمت به مناطق کم برخوردار مازندران ارائه شد.

مرادپور نماینده بنیاد علوی بابل گفت : این هفتمین اردوی جهادی است که به همت بنیاد علوی در مناطق کم برخوردار بابل انجام می‌شود.