سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان از واژگونی خودروی پژو پارس در محور کردکوی به گرگان و مصدومیت ۴ نفر در این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرتضی سلیمی گفت: حادثه واژگونی خودروی پژو پارس شب گذشته در دوربرگردان روستای یساقی در محور کردکوی به گرگان رخ داد.

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش از سوی اورژانس، یک تیم امدادی شامل ۲ نیروی امدادی با یک دستگاه آمبولانس از پایگاه النگ هلال احمر به منطقه حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد: در این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۲ مصدوم توسط تیم هلال احمر به مرکز درمانی پنج آذر گرگان انتقال یافتند.