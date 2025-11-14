پخش زنده
همایش پیادهروی خانوادگی به مناسبت هفته ملی دیابت با حضور خانوادهها، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و گروههای ورزشی در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس اداره تربیتبدنی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: هدف اصلی همایش پیادهروی خانوادگی ترویج تحرک بدنی و پیشگیری از دیابت بود.
محمدرضا ساده ادامه داد: فعالیت بدنی مؤثرترین راه برای کنترل و کاهش خطر ابتلا به دیابت است و این همایش نمادی از همین پیام است که با حرکت و ورزش میتوان سلامت را تقویت کرد.
وی افزود: حضور پرشور خانوادهها نشان میدهد که مردم یزد به تحرک اهمیت میدهند و میتوان ورزش را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل کرد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز با تأکید بر نقش تحرک بدنی در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر اظهار داشت: دیابت، فشار خون بالا و بیماریهای قلبی از مهمترین تهدیدکنندههای سلامت مردم هستند و تغییر سبک زندگی، بهویژه افزایش فعالیت بدنی و تغذیه سالم، میتواند نقش اساسی در کنترل این بیماریها داشته باشد.
شریفی افزود: برگزاری اینگونه برنامهها، بهویژه وقتی با مشارکت گسترده مردم همراه باشد، میتواند آگاهی عمومی را درباره اهمیت ورزش در زندگی افزایش دهد.
سرپرست مرکز تحقیقات دیابت یزد نیز در ادامه این برنامه گفت: هدف اصلی از این گردهمایی یادآوری این موضوع است که تحرک بدنی سادهترین و مؤثرترین راه برای مقابله با دیابت است.
وحیدی افزود: با انجام فعالیتهای منظم ورزشی میتوان از بسیاری از عوارض و بیماریهای مزمن جلوگیری کرد و کیفیت زندگی را بهبود بخشید.