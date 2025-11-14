بهنام سعیدی گفت:طرح خط انتقال آب از سد به شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد،که قرار بود ۵۶ میلیارد تومان تخصیص داده شود که محقق نشده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سعیدی با اشاره به طرح خط انتقال آب از سد به شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد، اظهار داشت: این طرح ۳۴ کیلومتر است و ۹ کیلومتر آن اجرا شده است که قرار بود ۵۶ میلیارد تومان تخصیص داده شود که نشده است؛ اگر این پروژه به مرحله بهره‌برداری برسد بیشتر مشکل آب حل خواهد شد.

وی به وضعیت هلیل‌رود اشاره کرد که زمانی بیش از هشت متر آب در بستر آن جاری بود و گفت: به دستور وزیر پروژه انتقال آب به بالادست هلیل متوقف شد و لازم است بر این دستور تأکید شود و مردم بدانند کسی حق ندارد قطره‌ای از آب هلیل را منتقل کنند.

بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی هم گفت: دستور لازم برای استقلال برق جنوب کرمان از طرف وزیر نیرو داده شد که این مهم عملیاتی شود.

وی افزود: چند روستای بالای ۲۰ خانوار بدون برق داریم؛ برای بهینه‌سازی شبکه هم حمایت نیاز است.

سعیدی ادامه داد: در بخش ساردوییه با کمبود آب روبرو هستیم که از آب صفارود نیز تخصیص داده شود.

نماینده جیرفت و عنبرآباد به بازدید از رودخانه‌های ملنتی و هلیل اشاره کرد و تصریح کرد: احتمال جاری شدن آب است که ۴۰۰ روستا در معرض تهدید هستند؛ لایروبی را می‌طلبد.

وی گفت: فصل گرما در جنوب کرمان طولانی است و ضروری است تعرفه‌ها تعیین تکلیف شود.