آغاز عملیات روکش آسفالت محور دورود به بروجرد
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای دورود از آغاز عملیات روکش آسفالت محور دورود به بروجرد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای دورود گفت:با هدف بهبود کیفیت تردد و ارتقای ایمنی عبور و مرور،اجرای عملیات روکش آسفالت محور اصلی دورود به بروجرد محدوده ی چالانچولان به طول ۶ کیلومتر در دستور کار راهداری شهرستان قرار گرفت.
محمود قائدرحمتی افزود:محور دورود به بروجرد به دلیل واقع شدن در کریدور ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور، از پرترددترین مسیرهای شهرستان و استان لرستان است و نگهداری مناسب آن از اولویتهای اصلی راهداری است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان دورود تأکید کرد: این عملیات با استفاده از ماشینآلات تخصصی ویژه ی عملیات آسفالت و با نظارت فنی کارشناسان اداره کل در حال اجراست و تلاش میشود در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری کامل برسد.