رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دورود از آغاز عملیات روکش آسفالت محور دورود به بروجرد خبرداد.



به گزارش با هدف بهبود کیفیت تردد و ارتقای ایمنی عبور و مرور، اجرای عملیات روکش آسفالت محور اصلی دورود به بروجرد محدوده ی چالانچولان به طول ۶ کیلومتر در دستور کار راهداری شهرستان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دورود گفت:

محمود قائدرحمتی افزود:محور دورود به بروجرد به دلیل واقع شدن در کریدور ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور، از پرترددترین مسیر‌های شهرستان و استان لرستان است و نگهداری مناسب آن از اولویت‌های اصلی راهداری است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان دورود تأکید کرد: این عملیات با استفاده از ماشین‌آلات تخصصی ویژه ی عملیات آسفالت و با نظارت فنی کارشناسان اداره کل در حال اجراست و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری کامل برسد.