مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: روند آماده‌سازی اراضی ۶۳ هکتاری نهضت ملی مسکن سایت علی آباد اشنویه در دست اجراست و هم‌اکنون بالای ۸۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،پیمان آرامون در بازدید عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از روند آماده‌سازی طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان اشنویه، اظهار داشت: آماده‌سازی این طرح با واگذاری اراضی به بنیاد مسکن در حال انجام است و این روند در مراحل نهایی است.

وی بیان کرد: اراضی ۶۳ هکتاری اشنویه قابلیت بارگزاری در قالب ۹۷۰ قطعه به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واگذار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه احداث مسکن در شهرستان اشنویه، گفت: برنامه ۴ ساله طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان احداث ۴ هزار و ۴۸۱ واحد مسکونی است.

آرامون بیان کرد: این تعداد واحد مسکونی ود بخش‌های مسکن روستایی، حمایتی، خودمالکی و بازآفرینی شهری احداث می‌شوند.

وی تاکید کرد: اراضی تامین شده در شهرستان اشنویه قابلیت بارگزاری یک هزار و ۷۰۸ واحد مسکونی دارد و مشکلی از بابت تامین زمین در این شهرستان وجود ندارد.