انتشار خبر دیدار مشاور نخستوزیر پاکستان با مدیرکل گردشگری رژیم صهیونیستی در لندن، موجی گسترده از اعتراض و خشم را در شبکههای اجتماعی پاکستان برانگیخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، پس از انتشار تصاویر مربوط به دیدار «سردار یاسر الیاس خان» مشاور نخست وزیر پاکستان با میکائل ایشاکوف» مدیرکل وزارت گردشگری رژیم صهیونیستی، کاربران پاکستانی در شبکههای اجتماعی این اقدام را «خیانت به آرمان فلسطین» و «نقض اصول تاریخی پاکستان» توصیف کردهاند و با هشتگهایی همچون #دیدار_شرمآور، #حمایت_از_فلسطین و #نه_به_عادی_سازی_روابط_با_رژیم_صهیونیستی فضای مجازی را به صحنه تقبیح این اقدام تبدیل کردهاند.
«مشاق احمد خان» رئیس کمپین مردمی نجات غزه، این دیدار را «اقدامی شرمآور و داغی تازه بر زخم مردم پاکستان» دانست و هشدار داد که ملت فلسطین «هرگز خائنان را نخواهد بخشید».
همزمان «هرمیت سینگ» خبرنگار پاکستانی نیز در واکنشی تند این دیدار را نشانهای از «نزدیکی ناپسند به رژیم صهیونیستی» خواند و نوشت: «لعنت بر اسرائیل و حامیانش».
کاربران فضای مجازی میگویند این دیدار نهتنها با سیاست خارجی سنتی پاکستان همخوانی ندارد، بلکه احساسات عمومی را بهشدت جریحهدار کرده است.
بسیاری از کاربران نوشتند این اتفاق در زمانی رخ میدهد که مردم غزه در دو سال گذشته تحت حملات رژیم صهیونیستی مقاومت میکنند و انتظار دارند پاکستان صریحتر در کنار فلسطین بایستد.
فعالان اجتماعی تأکید دارند موج اعتراضی فعلی نشان میدهد هرگونه نرمش دربرابر رژیم صهیونیستی با واکنش شدید و فوری مردم پاکستان مواجه خواهد شد.