حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های فرهنگی دشمن گفت: امروز تمرکز اصلی دشمنان بر اقدامات نرم، تضعیف باور‌های دینی مردم، تحریف ارزش‌ها و ناامیدسازی نسل جوان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به روند تاریخی دشمنی‌های غرب و صهیونیسم جهانی با ملت ایران گفت: در طول چند دهه گذشته، دشمن همواره عوامل خود را جلو فرستاده و از آنان حمایت همه‌جانبه کرده، در حالی‌که خود را در پشت صحنه نگه داشته است؛ یک‌بار صدام را جلو انداخت، بار دیگر گروه‌های تروریستی و تکفیری، چون داعش را میدان‌دار کرد، اما هیچ‌گاه خود به ظاهر وارد معرکه نشد.

وی با اشاره به حوادث اخیر و تحولات منطقه‌ای افزود: اتفاقاتی که از خرداد امسال آغاز شد، در واقع مرحله‌ای تازه از مقابله مستقیم نظام سلطه با جمهوری اسلامی بود. دشمن پس از بیش از چهار دهه ناکامی در برابر مقاومت ملت ایران، این‌بار خود وارد میدان شد، اما باز هم نتیجه‌ای نگرفت و ناگزیر به پیشنهاد آتش‌بس شد. این امر نشان از عظمت و اقتدار انقلاب اسلامی دارد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در طول عمر ننگین خود هیچ‌گاه تا این اندازه دچار ضعف، تنفر عمومی و فروپاشی داخلی نبوده است. امروز ملت‌های آزاد جهان به روشنی دریافته‌اند که این رژیم، نماد آشکار جنایت و قتل‌عام انسان‌های بی‌گناه است.

وی با اشاره به وضعیت داخلی آمریکا گفت: امروز حتی در داخل آمریکا شاهد بی‌سابقه‌ترین اعتراضات علیه رئیس‌جمهور و ساختار حاکمیت هستیم. تظاهرات گسترده در شهر‌های بزرگ و کوچک آمریکا علیه سیاست‌های کاخ سفید نشانه روشنی از شکست هیمنه شیطان بزرگ است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: باید بدانیم که این شکست‌ها سبب عقب‌نشینی دشمن نمی‌شود بلکه او اکنون خشمگین‌تر و عصبانی‌تر از همیشه است. تمرکز امروز دشمن بر اقدامات نرم است؛ از جنگ فرهنگی و تحریف ارزش‌های انقلابی گرفته تا تلاش برای تضعیف ایمان، وحدت، غیرت دینی و روحیه جهادی مردم به‌ویژه نسل جوان.

وی یکی از نمود‌های این جنگ نرم را گسترش بی‌حیایی، تهاجم فرهنگی و بی‌هویتی در فضای مجازی دانست و افزود: نماد‌های این تهاجم را در ولنگاری فرهنگی، بی‌حجابی، برهنگی و حتی در برخی تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های رسمی می‌توان مشاهده کرد. دشمن می‌خواهد باور و عزت‌نفس این ملت را هدف قرار دهد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: در چنین شرایطی باید هوشیار باشیم و ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم. نباید اجازه دهیم مسائل کوچک داخلی تبدیل به دستاویز رسانه‌های بیگانه و ابزار حمله به وحدت ملی شود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همدلی و تقویت روحیه خدمت‌گزاری صادقانه به مردم هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دشمن به مشکلات اقتصادی مردم امید بسته تا نارضایتی ایجاد کند، گفت: وظیفه همه مسئولان است که با تلاش شبانه‌روزی و خدمت بی‌منت اجازه ندهند این نقشه تحقق یابد. این کرسی‌ها میراث خون شهدا و ایثارگری ملت است و باید در مسیر خدمت صادقانه به مردم از آن بهره گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تمرکززدایی در تصمیمات و تفویض اختیارات به استان‌ها اظهار داشت: در هر استانی که سفر کردم، به مسئولان استانی گفتم هر اختیاری که رئیس قوه قضائیه دارد و قابل تفویض است، همین‌جا در حضور شما واگذار می‌کنم. بسیاری از مشکلات مردم با همین قوانین و اعتبارات موجود قابل حل است، اگر همفکری و هم‌دلی وجود داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه همچنین از صدور دستور هماهنگی بین دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته ضدفرهنگی خبر داد و گفت: به دادستان کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور دستور داده‌ام با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و دیگر نهاد‌های مرتبط، موارد سازمان‌یافته و مرتبط با بیرون را شناسایی و برخورد کنند. هر نهاد باید نقش خود را ایفا کند تا بسیاری از آسیب‌ها کاهش یابد.

وی در پایان بر اهمیت «خدمت به مردم» به‌عنوان وظیفه اصلی مسئولان تأکید کرد و گفت: احترام به مردم، انسجام ملی، رفع مشکلات معیشتی و تقویت وحدت، مهم‌ترین راه خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است.



پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، اکبر بهنام‌جو استاندار قم به ذکر مطالبی در خصوص فرصت‌ها، چالش‌ها و ظرفیت‌های این استان پرداخت و گفت: درصدد هستیم که با اجرای طرح محله‌محوری، استان قم را به استان نمونه کشور در حوزه مصرف بهینه انرژی تبدیل کنیم.

آیت الله سید محمد سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) نیز در این جلسه به ذکر مطالب و توصیه‌هایی اخلاقی خطاب به مسئولین پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه گفت: رئیس قوه قضاییه امروز پنجه در پنجه اَبَر مفسدانی انداخته که بخش قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضا از آنها سرچشمه می‌گیرد.

وی افزود: ورود رئیس قوه قضاییه به عرصه مبارزه با ابَرمفسدان، بارقه‌های امید را در دل مردم ایجاد کرده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز تلاش‌های مجموعه قضایی استان در راستای سالم‌سازی فضای فرهنگی استان، جای تقدیر دارد.

محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی استان قم نیز در این جلسه گفت: امروز سه هزار واحد صنعتی در استان قم وجود دارد که چنانچه زیرساخت‌های مناسبی وجود داشته باشد، می‌توانیم این تعداد را به ۳۰ هزار مورد برسانیم.

وی در ادامه، توجه ویژه به بخش خصوصی را لازمه‌ی تحقق ایران قوی دانست و از عدم شفافیت در تخصیص ارز واحد‌های تولیدی و همچنین عدم اجرای صحیح قانون رفع تعهد ارزی انتقاد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی رئیس دانشگاه قم نیز طی سخنانی خواستار برگزاری دیدار رئیس قوه قضاییه با دانشجویان این استان شد.

وی با اشاره به وجود ۸۹ هزار دانشجو و بیش از دو هزار عضو هیئت علمی در استان گفت: ۵۴ درصد دانشجویان استان قم بومی هستند و ۴۶ درصد از دانشجویان را نیز غیربومیان تشکیل می‌دهند.

رئیس دانشگاه قم خاطرنشان کرد: وجود شهرک‌های صنعتی متعدد در استان زمینه‌ساز تعامل و مشارکت دانشجویان این استان در حوزه تولید شده است.