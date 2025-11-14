پخش زنده
در نشست یکروزه کمیته اجرایی سازمان منطقهای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) سه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به اتفاق آرا مورد پذیرش قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست یکروزه کمیته اجرایی سازمان منطقهای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) با حضور اعضای اصلی کمیته اجرایی شامل جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، بحرین و دبیرخانه راپمی مستقر در کویت برگزار شد. در این نشست، برنامه پنجساله راپمی برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ پس از بررسی مفصل، به تصویب اعضا رسید.
در این نشست، سه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به اتفاق آرا مورد پذیرش قرار گرفت.سه ابتکار مطرحشده از سوی ایران که با اجماع اعضا به تصویب رسید، عبارتند از:
- برگزاری گشتهای تحقیقاتی دریایی مشترک با مشارکت ایران
- اجرای اقدامات مشابه توسط سایر کشورهای عضو، اعزام کارشناسان متخصص کشورهای عضو به دبیرخانه راپمی برای تقویت ظرفیتهای فنی و پشتیبانی اجرای طرح های مصوب
- اعلام آمادگی ایران برای ایجاد مرکز منطقهای آموزش کارشناسان در حوزه محیط زیست دریایی و تالابهای ساحلی
در ادامه این نشست، گزارش عملکرد سال ۲۰۲۵ توسط دبیر اجرایی راپمی ارائه شد و نتایج آن توسط اعضا مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین گزارش حسابرسی مالی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ بهعنوان یکی از محورهای اصلی جلسه مطرح و بررسی شد.
در پایان، اطلس تالابهای ایران که بهتازگی توسط معاونت دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و منتشر شده است، از سوی هیأت ایرانی به اعضای کمیته اجرایی راپمی اهدا شد.