به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا رجبعلی زاده گفت: شعر همواره جایگاهی بلند و رفیع در فرهنگ ما داشته و دارد. اگر به دیوان‌های منتشر شده در دهه‌های مختلف نگاه کنیم و به مرور شاعران بزرگ تاریخ تمدن‌مان بپردازیم، خواهیم دید که از رودکی پدر شعر فارسی و فردوسی بزرگ گرفته تا حکیم ناصر خسرو همه تأثیر ماندگاری بر شعر فارسی داشته‌اند. ایرانیان هیچگاه از شعر فاصله نگرفته و با آن بیگانه نبوده‌اند.

وی افزود: در دوره‌هایی که ایران دچار آسیب‌ها و حملات بی‌پایان اقوام مختلف می‌شد، شعر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ابزار‌ها برای مقابله با تهاجم فرهنگی عمل می‌کرد. ایرانیان همواره از شعر به عنوان پشتوانه‌ای روحی برای پیوند و انسجام اجتماعی استفاده کرده‌اند.

رجبعلی‌زاده ادامه داد: ایران کشوری است با قومیت‌های گوناگون که قرن‌ها در کنار هم زیسته‌اند. شعر یکی از ابزار‌های حفظ این پیوند و همدلی بوده است. در برابر همه فراز و نشیب‌های تاریخی شعر توانسته روحیه مردم این سرزمین را نگه دارد و ان‌شاالله همچنان چنین نقشی را ایفا خواهد کرد.

شاعر کتاب «عید در تبعید» با بیان اینکه به شعر و کتاب‌های شعر در رویداد‌های فرهنگی باید بیشتر توجه شود، گفت: با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته به نظر می‌رسد هنوز جای کار زیادی وجود دارد. رویداد‌هایی مانند هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران فرصت مناسبی را برای توجه به کتاب‌های شعر و رویداد‌های مرتبط با کتاب فراهم می‌کند. برای تاثیرگذاری بیشتر هم باید در کنار عرضه کتاب‌ها، جلسات نقد و بررسی جدی نیز باید برگزار شوند. این نگاه نقادانه است که می‌تواند نقاط ضعف را شناسایی کرده و زمینه اصلاح آنها را فراهم آورد. شعر می‌تواند در تقویت علاقه به کتابخوانی نقش پررنگی ایفا کند.

وی اضافه کرد: برگزاری کارگاه‌های نقد و بررسی شعر و ادبیات در طول سال نه فقط در یک هفته خاص می‌تواند به رشد فرهنگی جامعه کمک زیادی کند. شعر می‌تواند در تقویت علاقه به کتابخوانی به‌ویژه میان نسل‌های جوان و حتی در مهدکودک‌ها نقش پررنگی داشته باشد. در عصر حاضر که رسانه‌ها با قدرت فراوان بر ذهن و رفتار جامعه اثر می‌گذارند و می‌توانند همان‌گونه که نام یک ورزشکار یا برند را برجسته و جهانی کنند، توانایی جلب توجه عمومی به شعر را نیز دارا هستند.

رجبعلی‌زاده با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه شعر و کتاب یک هزینه صرف نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری فرهنگی سودآور است، گفت: اگر از سنین کودکی و از مهدکودک‌ها آموزش شعر و ادبیات آغاز شود و به شکل مستمر و متنوع ادامه پیدا کند، شعر می‌تواند بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ نسل‌های آینده شود. کشور‌هایی مانند ژاپن با همین نگاه در نظام آموزشی خود موفق بوده‌اند و فرهنگ ملی‌شان را از همان سال‌های نخست در ذهن کودکان نهادینه کرده‌اند. یکی از راه‌های مقابله با هجمه‌هایی که علیه کشورمان صورت می‌گیرد توجه به شاهنامه، اسطوره‌های ایرانی و شعر فارسی است.

شاعر کتاب «باغ در حصار مصائب» در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه توجه به ادبیات کهن ایران یک ضرورت است، ادامه داد: ادبیات کهن ما چیزی نیست که بتوان از کنار آن گذشت. نباید آن را مانند خانه‌ای کوچک یا درختی نحیف دید بلکه باید آن را شهری بزرگ و زنده دانست که همچنان زایایی و پویایی خود را حفظ کرده است.

سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از بیست‌وچهارم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۴) برگزار می‌شود.