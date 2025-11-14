به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این رزمایش با حضور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در مرکز مانیتورینگ همراه اول آغاز شد و در برخی مناطق منتخب سراسر کشور همزمان برگزار می‌شود.

این رزمایش از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور به‌منظور ارزیابی میزان آماده به کاری و قابلیت‌های فنی سامانه ارسال پیام اضطراری (Cell Broadcasting) اپراتور همراه اول و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می‌شود.

سامانه‌ ارسال پیام اضطراری از طریق شبکه‌ تلفن همراه، قابلیتی است که در شرایط وقوع تهدید‌ها یا مخاطره‌های طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان، می‌تواند به‌صورت هدفمند هشدار‌های لازم را به مشترکان مناطق در معرض آسیب یا مخاطره ارسال و نقشی مهمی در حفظ امنیت و ایمنی مردم ایفا کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده ، این رزمایش امروز جمعه ۲۳ آبان و در بازه‌ زمانی ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح برگزار می‌شود و برای برخی مشترکان اپراتور همراه اول در نقاط منتخب کشور، پیام هشداری با این محتوا که «این یک پیام ارزیابی سامانه هشدار اضطراری است» بر روی تلفن همراه ظاهر خواهد شد.

این هشدار ، صرفاً در چارچوب اجرای رزمایش بوده و هیچ‌گونه تهدید یا مخاطره واقعی را منعکس نمی‌کند.

شکل و ظاهر پیام هشدار ممکن است بسته به نوع گوشی تلفن همراه متفاوت باشد، اما به‌طور معمول شامل متن کوتاهی مبنی بر اعلام رزمایش، همراه با صدا، لرزش و نمایش نماد هشدار بر روی صفحه‌ تلفن همراه خواهد بود. نوع این پیام هشدار با پیامک متداول متفاوت است.

مشترکان پس از دریافت پیام هشدار نیازی به انجام هیچ اقدامی ندارند و پیام پس از مدت کوتاهی به‌ صورت خودکار پایان می‌یابد.

در صورتی که هر یک از مشترکان این پیام هشدار را دریافت نکرده باشند، نیز نیازی به انجام هیچ اقدامی نیست؛ چرا که این موضوع می‌تواند به دلیل قرار نگرفتن در مناطق منتخب رزمایش یا محدودیت فنی سامانه در ارسال پیام به آن منطقه باشد که کارشناسان فنی در حین برگزاری رزمایش آن را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.