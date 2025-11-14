به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، این رویداد فرهنگی که به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان برگزار می‌شود، فرصتی استثنایی برای خانواده‌های پیشکسوتان دفاع مقدس فراهم کرده است.

در این جشنواره تمامی اعضای خانواده پیشکسوتان (همسر، فرزند، نواده و بستگان) می‌توانند تنها با یک گوشی همراه به صورت افقی یک فیلم کوتاه ۳ تا ۵ دقیقه‌ای ضبط کنند و آثار خود را تا ۳۰ دی ۱۴۰۴ از طریق پیام‌رسان‌های داخلی به شماره ۰۹۰۱۷۵۳۱۸۲۳ و یا با ارسال پستی به آدرس بیرجند، خیابان شهید آیت الله غفاری ارسال کنند.

این جشنواره در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال روایات دفاع مقدس به نسل جدید طراحی شده است.