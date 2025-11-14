فراخوان پنجمین جشنواره ملی "افتخار من" در خراسان جنوبی
پنجمین جشنواره ملی "افتخار من" با رویکردی نوین در استان خراسان جنوبی کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، این رویداد فرهنگی که به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان برگزار میشود، فرصتی استثنایی برای خانوادههای پیشکسوتان دفاع مقدس فراهم کرده است.
در این جشنواره تمامی اعضای خانواده پیشکسوتان (همسر، فرزند، نواده و بستگان) میتوانند تنها با یک گوشی همراه به صورت افقی یک فیلم کوتاه ۳ تا ۵ دقیقهای ضبط کنند و آثار خود را تا ۳۰ دی ۱۴۰۴ از طریق پیامرسانهای داخلی به شماره ۰۹۰۱۷۵۳۱۸۲۳ و یا با ارسال پستی به آدرس بیرجند، خیابان شهید آیت الله غفاری ارسال کنند.
این جشنواره در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال روایات دفاع مقدس به نسل جدید طراحی شده است.