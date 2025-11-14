بر اثر آتش‌ سوزی یک شعبه بانک در منطقه سیدی مشهد، دو نفر از کارکنان این بانک مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتش‌ نشانی مشهد گفت: آتش‌سوزی یک شعبه بانک در مشهد دیروز به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد که آتش‌ نشانان ایستگاه ۵۲ بلافاصله به محل اعزام و با آتش‌ سوزی در آشپزخانه شعبه بانک مواجه شدند.

حسن نجمی افزود: در این حادثه دو نفر از کارکنان بانک دچار سوختگی در ناحیه دست و صورت شدند که پس از دریافت کمک‌ های اولیه توسط آتش‌ نشانان، برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند.

وی خاطرنشان کرد: آتش‌ نشانان پس از اطفای آتش، عملیات تهویه دود و ایمن‌ سازی کامل محل را انجام دادند.

بررسی علت دقیق حادثه و میزان خسارت وارده ادامه دارد.