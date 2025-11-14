به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،مدیرکل دامپزشکی استان همدان با تاکید بر اینکه در استان همدان هیچ‌گونه همه‌گیری یا اپیدمی تب برفکی وجود ندارد، گفت: موارد مشاهده شده در هفته‌های اخیر تک‌گیر و محدود بوده و تحت کنترل قرار گرفته‌اند.

امیرحسین نقی‌پور افزود: آنچه در برخی شهرستان‌ها گزارش شد، بیشتر ناشی از خرید دام از خارج از استان بدون اخذ مجوز قرنطینه‌ای بود که موجب بروز موارد پراکنده ابتلا در چند واحد دامداری شد.

وی با اشاره به اقدام‌های پیشگیرانه دراستان افزود: با حمایت و تخصیص بودجه توسط استانداری، از چند هفته پیش عملیات تأمین واکسن آغاز شد و تاکنون بیش از ۷۷ هزار دُز واکسن تب برفکی وارد همدان شده است.

وی گفت: در تمام گاوداری‌های صنعتی، واکسن سطح یک تزریق شده و مرحله بعدی در سطح روستا‌های پردام، مناطق پرتردد و نقاطی با تراکم دام سنگین در حال اجراست.

مدیرکل دامپزشکی همدان تصریح کرد: ۲۰ هزار دُز واکسن وارد استان شده که در صورت نیاز، بین شهرستان‌ها توزیع تا پوشش واکسیناسیون کامل شود.