

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: مهاجرت گونه های متفاوتی از پرندگان به تالاب ها و منابع آبی استان با توجه به شرایط مناسب زمستان گذرانی در این زیستگاه ها آغاز شده است.

کامران فرمان پور افزود: تالاب های ۱۱ گانه پلدختر، تنور در دورود، بیشه دالان بروجرد، خروسان ازنا، مروک دورود و دیگر سدها و رودخانه های لرستان از جمله کشکان با وجود شرایط اقلیمی و آب و هوای متناسب همواره زیستگاه پرندگان مهاجر در فصول سرد سال هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان افزود: براساس سرشماری و بررسی های انجام شده هرساله جمعیت قابل توجهی از انواع حواصیل، بالکانیان، لک لک، فلامینگو و اردک ها در این زیستگاه ها مشاهده می شود.



وی با اشاره به زمستان گذرانی ۲۰ هزار پرنده ی مهاجر طی سال گذشته در زیستگاه های آبی استان بیان کرد:انتظار می رود امسال جمعیتی بیش از ۳۰هزار پرنده مهاجر در تالاب ها و دیگر زیستگاه های استان زمستان گذرانی داشته باشند.



زیستگاه ها و تالاب های لرستان یکی از مهمترین مسیرهای عبور پرندگان مهاجر از کریدورهای شمال و جنوب هستند که حضور گونه های متفاوت پرندگان مهاجر با جمعیت های بالا نماد غنای زیستی و اقلیم مناسب این منابع آبی است.



