به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،موسی جسور ضمن تقدیر از اقدام آگاهانه و مسئولانه شهروندان علاقه‌مند به طبیعت، اظهار داشت: مشارکت مردمی در حفظ و حراست از گونه‌های حیات وحش، به‌ویژه گونه‌های در معرض تهدید، نقشی کلیدی در صیانت از تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌ها دارد.

وی افزود: پرندگانی که به دلایلی مانند آسیب‌دیدگی یا ضعف جسمی از طبیعت جدا می‌شوند، پس از درمان و بازگشت به شرایط طبیعی، دوباره به محیط زندگی خود بازمی‌گردند تا به حفظ جمعیت آنها کمک شود.

جسور در پایان خاطر نشان کرد: پس از اطمینان از بهبودی کامل و سلامت جسمانی پرنده، دلیجه یاد شده در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهد شد تا به چرخه طبیعی زیست خود بازگردد.