تحویل یک بهله دلیجه به اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب توسط دوستداران طبیعت
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از تحویل یک بهله دلیجه توسط یکی از دوستداران محیط زیست به این اداره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
،موسی جسور ضمن تقدیر از اقدام آگاهانه و مسئولانه شهروندان علاقهمند به طبیعت، اظهار داشت: مشارکت مردمی در حفظ و حراست از گونههای حیات وحش، بهویژه گونههای در معرض تهدید، نقشی کلیدی در صیانت از تنوع زیستی و پایداری اکوسیستمها دارد.
وی افزود: پرندگانی که به دلایلی مانند آسیبدیدگی یا ضعف جسمی از طبیعت جدا میشوند، پس از درمان و بازگشت به شرایط طبیعی، دوباره به محیط زندگی خود بازمیگردند تا به حفظ جمعیت آنها کمک شود.
جسور در پایان خاطر نشان کرد: پس از اطمینان از بهبودی کامل و سلامت جسمانی پرنده، دلیجه یاد شده در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهد شد تا به چرخه طبیعی زیست خود بازگردد.