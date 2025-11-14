پخش زنده
امروز: -
در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال تیم بعثت کرمانشاه در دیداری خانگی امروز به مصاف مس شهربابک می رود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، تیمهای فوتبال بعثت کرمانشاه و مس شهر بابک از ساعت ۱۴ ظهر امروز (جمعه، ۲۳ آبان) در استادیوم آزادی شهر کرمانشاه به مصاف هم خواهند رفت.تیم مس شهربابک هم اکنون در رده چهارم و تیم بعثت کرمانشاه نیز در رده هشتم جدول لیگ قرار دارند.تیم بعثت کرمانشاه از مجموع یازده بازی خود، پنج برد، سه تساوی و سه باخت دارد و ۱۵ امتیازی است.تیم مس شهر بابک نیز از ۱۱ بازی قبلی خود با پنج برد، چهار تساوی و دو باخت ۱۶ امتیازی است.