به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، تیم‌های فوتبال بعثت کرمانشاه و مس شهر بابک از ساعت ۱۴ ظهر امروز (جمعه، ۲۳ آبان) در استادیوم آزادی شهر کرمانشاه به مصاف هم خواهند رفت.تیم مس شهربابک هم اکنون در رده چهارم و تیم بعثت کرمانشاه نیز در رده هشتم جدول لیگ قرار دارند.تیم بعثت کرمانشاه از مجموع یازده بازی خود، پنج برد، سه تساوی و سه باخت دارد و ۱۵ امتیازی است.تیم مس شهر بابک نیز از ۱۱ بازی قبلی خود با پنج برد، چهار تساوی و دو باخت ۱۶ امتیازی است.