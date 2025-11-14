توزیع ۴۵۰۰ تن انواع کود شیمیایی در هشت ماهه اول سال در شهرستان بوکان
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بوکان، از عملکرد اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی این شهرستان در تأمین و توزیع کودهای شیمیایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
، محمدی آذر، اظهار داشت: در هشت ماهه نخست سال جاری، اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی بوکان موفق به خرید ۵۰۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی شده و از این میزان، ۴۵۰۰ تن آن را در بین کشاورزان منطقه توزیع کرده است.
محمدی آذر، با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع کودهای شیمیایی برای رونق تولید در بخش کشاورزی، افزود: این اقدام در راستای حمایت از کشاورزان و تأمین نیازهای ضروری آنان برای فصل زراعی پیش رو صورت گرفته است.