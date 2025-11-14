به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ، محمدی آذر، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بوکان، از آغاز توزیع نفت گاز در فروشگاه نفت سفید روستای سلامت این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: با تلاش و پیگیری مستمر که بیش از سه سال به طول انجامید، مجوز لازم جهت اضافه شدن سهمیه نفت گاز به این فروشگاه اخذ شد.

وی افزود: پس از موافقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب در ابتدای شهریور ماه سال جاری، اقدامات لازم از جمله خرید یک تانکر ۴۹ هزار لیتری و آماده‌سازی زیرساخت‌های مربوطه صورت پذیرفت.

محمدی آذر در ادامه بیان کرد: نهایتاً از تاریخ ۱۹ آبان ماه، خرید و توزیع نفت گاز در این فروشگاه آغاز شد. این اقدام مهم، دسترسی کشاورزان منطقه به نفت گاز را با سرعت بیشتری فراهم نموده و به دلیل حذف واسطه‌ها و کاهش مسافت حمل، کرایه حمل را نیز به طور قابل توجهی کاهش داده است.

رئیس اداره تعاون روستایی بوکان، با اشاره به اهمیت تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی، این موفقیت را گامی مؤثر در جهت حمایت از کشاورزان منطقه و تسهیل فرآیند‌های تولیدی آنان دانست.