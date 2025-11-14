مسابقات قهرمانی باشگاه های آبادان و خرمشهر با عنوان اروند کاپ با حضور پنج تیم از آبادان و خرمشهر برگزار شد و با قهرمانی تیم پالایش نفت آبادان الف به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هیات بسکتبال منطقه آزاد اروند در سال جاری علاوه بر برگزاری شایسته مسابقات لیگ برتر بسکتبال در بخش پسران و دختران، رقابت‌های لیگ برتر جوانان را نیز برگزار کرده است.

در این مسابقات پنج تیم پالایش نفت آبادان الف و ب، آینده‌سازان آبادان، شاهین خرمشهر و خانه بسکتبال هیات بسکتبال خرمشهر حضور داشتند که در پایان، تیم پالایش نفت آبادان الف با عملکرد برتر خود عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به دست آورد.

رئیس هیات بسکتبال منطقه آزاد اروند، مرتضی سام بوشهری گفت: سطح کمی و کیفی مسابقات مطلوب بود که حضور مربیان توانمند و بازیکنان مستعد از نکات مثبت این رقابت‌ها بود.