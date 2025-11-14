به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: در این هفته ۱۰ هزار اعمال قانون روزانه در مشهد به جز ثبت جرائم رانندگی از طریق دوربین های ترافیکی سطح شهر بوده و جریمه ۵۰ هزار راننده نیز توسط پلیس راهور صورت گرفته است.

سرهنگ محسن موسی آبادی افزود: بیش از ۱۰درصد اعمال قانون ها برای تخلفات حادثه ساز مانند سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکات مارپیچ و حرکت در مسیر عبور ممنوع بوده است.

رئیس پلیس راهور مشهد اظهار کرد: از مجموع ۶۰ هزار اعمال قانون صورت گرفته، «نبستن کمربند ایمنی» بیش از ۲۰ درصد قبوض جریمه را به خود اختصاص داده و در صدر دیگر تخلفات است.

سرهنگ موسی آبادی بیان کرد: حدود ۱۵ درصد جرایم دیگر مربوط به تخلفات موتورسیکلت ها و پس از آن «استفاده از تلفن همراه حین رانندگی»، عبور از چراغ قرمز، حرکت در مسیر عبور ممنوع، «پارک خودرو در محل توقف ممنوع»، اعمال قانون خودروهای سنگین و عمومی و دیگر موارد حدود پنج درصد و کمتر از این میزان را در میان جرایم ثبت شده در هفته گذشته شامل می شوند.

براساس اعلام پلیس راهور در نیمه دوم سال روزانه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار سفر درون شهری در کلانشهر مشهد انجام می‌ شود که ۶۰ درصد آنها با خودرو شخصی، حدود ۲۰ درصد با اتوبوس، نزدیک ۱۵ درصد با تاکسی و ۶ درصد نیز با مترو صورت می گیرد.