به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در بیست‌ و دومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی که در شهر مقدس مشهد برگزار شد، حاج سجاد شکوری به عنوان پیرغلام منتخب استان زنجان مورد تجلیل قرار گرفت.

در این آیین معنوی، دکتر جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، با اهدای لوح سپاس و تندیس افتخار از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند حاج سجاد شکوری در ترویج فرهنگ عاشورایی و خدمت به مکتب اهل بیت (ع) تقدیر کرد.

همچنین در حاشیه این مراسم، دکتر جبلی ضمن قدردانی از حضور پررنگ و مؤثر پیرغلامان زنجانی در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی، سلام گرم خود را به همکاران مرکز زنجان ابلاغ کرد.

بیست‌ و دومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی با حضور جمع کثیری از خادمان، ذاکران و عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) از سراسر کشور و برخی کشورهای اسلامی، در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) برگزار شد.