مدیر کل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا گفت: با توجه به کاهش هزینههای سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی، دولت توسعه این بخش را در اولویت قرار داده و از ابتدای سال ۱۴۰۴ ظرفیت منصوبه جدید خورشیدی به ۱۰۸۶ مگاوات رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگاههای سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا)، در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق(ساتبا) از افزایش ۱۰۸۶ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاههای خورشیدی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
علی شبنورد با اشاره به روند رو به رشد سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر گفت: «بهدلیل کاهش چشمگیر هزینههای سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای خورشیدی، تمرکز دولت بر توسعه این نوع نیروگاهها قرار گرفته است.»
مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگاههای سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران افزود: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ظرفیت منصوبه نیروگاههای خورشیدی به ۱۰۸۶ مگاوات رسیده که شامل ۹۵۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی مقیاس متوسط و بزرگ و ۱۲۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی انشعابی است.»
همچنین دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات و گروه برنامهریزی و آمار ساتبا اعلام کردند علاقهمندان میتوانند برای مشاهده آمارهای بهروز نیروگاههای تجدیدپذیر، خبرنامهها و گزارشهای آماری از طریق سامانه آماری ساتبا با لینک https://amar.satba.gov.ir/u/1VO اقدام کنند.
سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با هدف معرفی دستاوردها و برنامههای توسعهای خود در حوزه انرژیهای پاک و بهینهسازی مصرف برق، در بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران و پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق حضور یافته است و در سالن ۴۱ میزبان علاقه مندان به بازدید از غرفه این سازمان و سالنهای ویژه تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق شامل ۴۰، ۴۱ و ۳۱B خواهد بود.
این نمایشگاهها تا جمعه ۲۳ آبانماه ادامه دارند و علاقهمندان میتوانند ضمن بازدید از غرفههای داخلی و خارجی، از نشستها و کارگاههای آموزشی و تخصصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و صنعت برق بهرهمند شوند.