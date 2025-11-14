سقوط مرگبار از ارتفاعات بند/ کوهنورد حادثه دیده جان باخت
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجانغربی گفت: کوهنورد حادثه دیده در ارتفاعات روستای بند ارومیه جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
،حمید محبوبی افزود: ساعت ۱۶:۳۸ پنجشنبه گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از ارتفاع در ارتفاعات روستای بند شهرستان ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد که نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانای هلال احمر ارومیه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کامل کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: نجاتگران پس از حدود ۳ ساعت کوهپیمایی در مسیر صعبالعبور کوهستان، به فرد جانباخته دست یافته و پیکر متوفی را به پاییندست انتقال و تحویل عوامل قانونی حاضر در محل دادند.