به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،حمید محبوبی افزود: ساعت ۱۶:۳۸ پنجشنبه گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از ارتفاع در ارتفاعات روستای بند شهرستان ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد که نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانای هلال احمر ارومیه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کامل کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران پس از حدود ۳ ساعت کوهپیمایی در مسیر صعب‌العبور کوهستان، به فرد جان‌باخته دست یافته و پیکر متوفی را به پایین‌دست انتقال و تحویل عوامل قانونی حاضر در محل دادند.