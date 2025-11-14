مشاورز وزیر نیرو در توسعه فناوری صنعت آب و برق از تدوین دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و سند جامع پارک علم و فناوری وزارت نیرو و کلنگ زنی این پارک در هفته پژوهش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مریم کارگرنجفی مشاورز وزیر نیرو در توسعه فناوری صنعت آب و برق گفت: وزارت نیرو به منظور راه‌اندازی پارک علم و فناوری در دهه ۸۰ مجوز لازم را از وزارت علوم دریافت کرد اما در آن زمان به دلایل مختلف امکان راه‌اندازی آن ممکن نشد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز مجدد مجوزهای لازم برای راه‌اندازی آن از وزارت علوم دریافت شد، اما به دلیل مخالفت وزارت علوم با ایجاد این پارک ذیل وزارت نیرو و تاکید بر مستقل بودن پارک علم و فناوری دوباره با راه‌اندازی آن مخالفت شد. تا اینکه در سایه پیگیری های وزیر فعلی نیرو، مقدمات راه‌اندازی پارک علم و فناوری وزارت نیرو و پیش‌نویس اساسنامه آن به وزارت علوم نیز ابلاغ شد.

کارگرنجفی ادامه داد: مسئله دوم فضای فیزیکی پارک علم‌وفناوری وزارت نیرو است که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو برای این مهم مناسب درنظر گرفته شد و بهره‌برداری از ساختمان‌های آن به پارک علم‌وفناوری واگذار شده است.

وی تاکید کرد: درحال تدوین دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و سند جامع پارک علم و فناوری وزارت نیرو هستیم.

کارگرنجفی، راه‌اندازی غرفه پارک علم و فناوری وزارت نیرو را در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و برق به منزله اعلام رسمی راه‌اندازی پارک علم و فناوری وزارت نیرو بیان کرد و گفت: در این غرفه ۲۵ شرکت دانش‌بنیان و واحدهای فناور از مرکز رشد حضور دارند و محصول و دستاوردهای خود را معرفی می‌کنند.

همچنین نشست‌های تخصصی در این حوزه با حضور مسئولان و علاقه‌مندان برگزار شده و در طی دو روز گذشته دو تفاهم‌نامه نیز با پژوهشگاه نیرو در زمینه همکاری مشترک دو نهاد و تفاهم‌نامه با پارک علم و فناوری فاوا وزارت ارتباطات در زمینه استفاده از تجربیات، توانمندی و آموزش و هوشمندسازی در زمینه هوش مصنوعی و انرژی منعقد شده است.

مشاورز وزیر نیرو در توسعه فناوری صنعت آب و برق از کلنگ زنی این پارک در هفته پژوهش خبر داد.