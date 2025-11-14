پخش زنده
امروز: -
چند طرح در حوزههای درمانی و گردشگری، گرامیداشت هفته کیش، با حضور مسئولان و فعالان اقتصادی کیش افتتاح و عملیات ساخت آنها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم، گفت: هفته کیش امسال با افتتاح پروژههایی همراه شد که میتواند چهره خدمات درمانی و گردشگری جزیره را ارتقا دهد.
محمد کبیری، افزود: در بخش درمان، یک مرکز مجهز دندانپزشکی با استانداردهای روز راهاندازی شد و بخش مهمی از نیازهای درمانی ساکنان و گردشگران را پوشش خواهد داد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به محوریت جامعه بومی در توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: برای نخستینبار کلنگ بومگردیهای اقامتی در کیش به زمین زده شد، اقدامی که هدف آن ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید برای بومیان و معرفی فرهنگ غنی آنان به گردشگران است.
کبیری با اشاره به بهره برداری نخستین بوتیکهتل کیش، گفت: این مرکز با ارائه تجربهای متفاوت، میتوانند سبد متنوعتری از انتخابهای اقامتی را برای گردشگران فراهم کنند.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش با تأکید بر حمایت سازمان از بخش خصوصی، تصریح کرد: در یکسال گذشته، رویکرد بر مانعزدایی و تسهیل روند اجرای طرح ها متمرکز بوده و نتیجه آن، به ثمر رسیدن طرحهای شاخص امروز است.
کبیری، گفت: مسیر توسعه پایدار در کیش با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه دارد و هفته کیش امسال، آغاز فصل تازهای از رونق در کیش است.