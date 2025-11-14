عملیات ثامن‌الائمه که با حضور رزمندگان لشکر ۷۷ خراسان در پنجم مهر ۱۳۶۰ آغاز شد، با شکست حصر آبادان و آزادسازی بیش از ۱۵۰ کیلومتر مربع از خاک میهن، پیوندی ماندگار میان خراسان و آبادان در تاریخ دفاع مقدس رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نام «ثامن‌الائمه(ع)» امروز برای مردم آبادان یادآور روزهایی است که ایستادگی و ایمان، مرز جغرافیا را از میان برداشت و رزمندگان خراسانی در دورترین نقطه جنوب‌غرب کشور، حماسه‌ای جاوید آفریدند.

تابلوی «به شهر ثامن‌الائمه خوش آمدید» در ورودی آبادان، نشانی است از همان روزها؛ روزهایی که رزمندگان لشکر ۷۷ خراسان با یاد و نام امام رضا(ع) به یاری آبادان شتافتند تا محاصره‌ای ۳۴۰ روزه را در هم بشکنند.

عملیات ثامن‌الائمه(ع) در ساعت یک بامداد پنجم مهر ۱۳۶۰ با رمز مقدس «نصر من‌الله و فتح قریب» آغاز شد و پس از حدود ۴۲ ساعت نبرد سنگین، با پیروزی نیروهای ایران اسلامی به پایان رسید. در این عملیات، بیش از ۱۵۰ کیلومتر مربع از خاک اشغال‌شده آزاد و راه ارتباطی آبادان با سایر نقاط کشور بازگشایی شد.

این پیروزی، نقطه عطفی در روند جنگ تحمیلی و نشانه‌ای از بازگشت روحیه پیروزی و وحدت ملی بود. از آن زمان تاکنون، نام «ثامن‌الائمه» در حافظه مردم خراسان و آبادان، نمادی از ایثار و همدلی باقی مانده است.

شهر آبادان امروز نیز با همان تابلو معروف، یاد و خاطره رزمندگانی را زنده نگه می‌دارد که از مشهد، بیرجند، قوچان و دیگر شهرهای خراسان، برای دفاع از این خاک رهسپار جنوب شدند.

پیوند آبادان و خراسان در «عملیات ثامن‌الائمه(ع)» تنها یک نام نظامی نیست؛ یادمانی است از ایمان، ایثار و همبستگی مردمان ایران.