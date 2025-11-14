پخش زنده
مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در واکنش به انتشار آماری که در آن از وقوع یک طلاق به ازای هر دو ازدواج در کشور خبر داده شده بود، این آمار را «کاملاً نادرست» خواند و گفت: این ارقام غلط، موجب ایجاد نگرانی و «طلاقهراسی» در فضای عمومی جامعه میشود.
بهمن عبدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سال ۱۴۰۳، در کل کشور زیر ۲۰۰ هزار طلاق و حدود ۴۷۰ هزار ازدواج ثبت شده است.
وی در تشریح دلیل اشتباه بودن تحلیل این اعداد افزود: به لحاظ آماری، مقایسه این دو رقم و نتیجهگیری اینکه طلاقها معادل نیمی از ازدواجهای جدید است، کاملاً اشتباه است. چون آن ۲۰۰ هزار طلاق از مجموع ۲۳ میلیون ازدواج موجود در جامعه اتفاق افتاده است، نه از ازدواجهای ثبتشده در همان سال.
مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان برای شفافسازی بیشتر گفت: به عنوان مثال اگر بخواهیم ازدواج و طلاقهای سال ۱۴۰۲ را به لحاظ آماری بررسی کنیم، تنها ۶ درصد از ازدواجهای ثبتشده در آن سال به طلاق منجر شده است. یعنی از هر ۱۰۰ ازدواج، فقط ۶ مورد به طلاق ختم شده، نه ۵۰ مورد.
این مقام مسئول با انتقاد از برخی خبرگزاریها و مجموعههای خبری، ادامه داد: متاسفانه بدون بررسی دقیق و علمی، آمار غلطی منتشر شده که این موجب ایجاد ترس در جوانان شده است، در حالی که این موضوع واقعیت ندارد و این رقم باید اصلاح شود.