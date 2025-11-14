پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل محور میاندوآب_بوکان با مشارکت بیش از هزار مؤدی مالیاتی و از محل طرح نشاندار کردن مالیات، بهطور کامل تأمین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل محور میاندوآب_بوکان با مشارکت هزار و ۲۷ مؤدی مالیاتی و از طریق طرح «نشاندار کردن مالیات» بهطور کامل فراهم شده است. مبلغ پیشبینیشده برای این طرح ۲۹۰ میلیارد ریال بوده که تمامی آن تأمین شده است.
جعفر پورمختار با اشاره به مشارکت ۱۴ هزار و ۴۵۶ مؤدی در تکمیل طرحهای نشاندار استان گفت: پروژههای حوزه راه و حملونقل از جمله طرحهای پرهزینه محسوب میشوند و در سال جاری با استقبال مؤدیان برای تأمین بخشی از منابع مالی مواجه شدهاند.
وی با بیان اینکه چند محور مهم استان در فهرست طرحهای نیمهتمام قرار داشت، افزود: محورهای «خوی–قطور–رازی»، «نقده–پیرانشهر»، سهراهی «ایواوغلی–گیت ورودی ماکو» و «میاندوآب–بوکان» از جمله این طرحها بودهاند که در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیاتها، ۹۷۷ میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز آنها تأمین شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین از مشارکت ۳ هزار و ۵۳۷ فعال اقتصادی در قالب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم خبر داد و گفت: این افراد مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ خود را برای پیشبرد طرحهای حوزه راه استان اختصاص دادهاند.
پورمختار در پایان تأکید کرد: از میان طرحهای یادشده، اعتبار محور «میاندوآب–بوکان» بهطور صد درصدی تأمین شده و این طرح از محل مشارکت مؤدیان در طرح نشاندار کردن مالیات، وارد مرحله تکمیل شده است.