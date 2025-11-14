همایش معتمرین دانشگاهی استان‌های گلستان، گیلان و مازندران با شعار احرام اندیشه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش معتمرین دانشگاهی استان‌های گلستان، گیلان و مازندران با شعار احرام اندیشه‌ها به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سالن مصباح مجتمع دانشگاه پیامبر اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این مراسم گفت: سفر عمره دانشگاهیان برای جوانان تاثیرگذار و نقطه عطفی در زندگی و آینده آنان بوده که در سایه استفاده معنوی از برنامه‌ها و فضای همراه با انس با پروردگار است.

حجت الاسلام حسینی کارنامی با اشاره به اینکه از میان یکصدو ۳۰ هزار نفر مشتاق به زیارت بیت الله الحرام، شما انتخاب شده اید افزود: این سفر معنوی را قدر بدانید و از لحظه لحظه آن بهره‌مند شوید.

وی با اشاره به ثبت نام نزدیک به شش هزار نفر از دانشگاهیان استان‌های شمالی، ۴۸۰ اساتید، دانشجویان دختر و پسر مجرد و متاهلین که پذیرفته شده‌اند گفت: مشتاقان در قالب ۴ کاروان از ایستگاه پروازی ساری به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام حسینی کارنامی در ادامه افزود : اعزام‌ها از ۲۹ آبان آغاز و در ۱۹ آذر پایان می‌پذیرد. کاروان‌ها نیز حداقل ۲ برنامه آموزشی خواهند داشت.

مسئول شورای استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه‌های مازندران با تاکید بر جایگاه رفیع این سفر معنوی گفت: عمره دانشجویی فرصتی مغتنم برای بازخوانی خویشتن و تعمیق پیوند با ذات اقدس الهی است.

حجت الاسلام محمد رحیمیان افزود: مشرف شدن با نیت خالص و آمادگی روحی، می‌تواند این سفر را به نقطه عطفی در مسیر حیات معنوی زائران تبدیل کند.

در ادامه، مهدی فیروز پور نماینده ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در مکه مکرمه به تشریح نکات اجرائی لازم و رعایت ضوابط حاکم بر این سفر پرداخت.