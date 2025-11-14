بازدید اعضای مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور از مسجد جامع ارومیه
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: اعضای مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور از مسجد جامع ارومیه بازدید کردند و این بازدید به منظور آشنایی با تاریخچه و معماری این اثر تاریخی و فرهنگی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: مسجد جامع ارومیه، یکی از مهمترین و قدیمیترین مساجد ایران به شمار میرود و دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را به یک جاذبه گردشگری تبدیل کرده است.
او گفت: اعضای مجمع در این بازدید ضمن آشنایی با معماری و هنرهای تزئینی مسجد، بر لزوم توجه ویژه به حفظ میراثفرهنگی و تاریخی کشور تأکید کردند.
فرازی تصریح کرد: در این بازدید بر لزوم برنامهریزی برای همکاریهای بیشتر میان شوراهای اسلامی کلانشهرها در راستای توسعه پایدار فرهنگی تاکید شد که این اقدام نشاندهنده اهمیت حفظ هویت فرهنگی و تاریخی در کنار توسعه شهری است.