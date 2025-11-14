احیای کشت چغندر قند در شازند؛ محصولی استراتژیک با مصرف آب کمتر
با هدف صرفهجویی در مصرف آب، بهبود تناوب زراعی و افزایش بهرهوری خاک، جهاد کشاورزی شهرستان شازند برنامه گستردهای را برای احیای کشت چغندر قند در این منطقه آغاز کرده است.
«چغندر قند از محصولات استراتژیک کشت بهاره کشور به شمار میرود و خاستگاه اصلی آن در استان مرکزی، شهرستان شازند بوده است. در حال حاضر تمام کشت چغندر در این شهرستان با روش آبیاری تحت فشار انجام میشود.»
وی افزود: «به دلیل پتانسیل بالا و شرایط اقلیمی مناسب، چغندر تولیدی شازند از نظر کیفیت و عملکرد در سطح کشور جایگاه ویژهای دارد. متأسفانه در سالهای اخیر سطح زیرکشت این محصول کاهش چشمگیری داشته، اما با توجه به نقش آن در تناوب زراعی، بهبود حاصلخیزی خاک و صرفهجویی در مصرف آب، تلاش داریم این کشت را مجدداً در الگوی زراعی منطقه گسترش دهیم.»
نادرنیا با اشاره به مقاومت بالای چغندر در برابر بیماریهای قارچی افزود: «کشت چغندر در تناوب با لوبیا میتواند در کنترل بیماریهای قارچی شایع در مزارع لوبیا بسیار مؤثر باشد. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد سطح زیرکشت چغندر در شهرستان کاهش یافته، اما امیدواریم با اقدامات ترویجی و آموزشی، سطح کشت را به میزان مطلوب بازگردانیم.»
در ادامه، محمدعلی بهرامی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شازند، نیز با بیان اینکه این شهرستان از گذشته یکی از قطبهای تولید چغندر قند در کشور بوده است، گفت: «هم خاک و هم کشاورزان شازند با کشت چغندر آشنایی کامل دارند. در سالهای اخیر به دلیل گرایش کشاورزان به کشت لوبیا، سطح زیرکشت چغندر کاهش یافته است، اما با توجه به مصرف آب کمتر و نیاز پایینتر به سموم شیمیایی، چغندر قند در الگوی کشت جدید شهرستان جایگاه ویژهای دارد.»
بهرامی افزود: «کشت چغندر قند نسبت به لوبیا حدود ۴۰ درصد مصرف آب کمتری دارد و از نظر اقتصادی نیز با آن رقابت میکند. در شرایط خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی، این محصول گزینهای مناسب برای پایداری تولید و صرفهجویی در منابع آبی به شمار میرود.»
مدیر جهاد کشاورزی شازند با اشاره به برنامههای توسعهای این اداره گفت: «در سال گذشته سطح زیرکشت چغندر قند در شهرستان حدود ۱۰ هکتار بود که امسال به ۵۰ هکتار افزایش یافته است. پیشبینی میکنیم در سالهای آینده این رقم به بیش از ۱۵۰ هکتار برسد تا زیرساختهای لازم برای گسترش این کشت بهطور کامل فراهم شود.»
بهرامی در پایان یادآور شد: «یکی از چالشهای پیشروی توسعه این محصول، فاصله زیاد تا کارخانههای قند و مشکلات حملونقل است، با این حال برنامهریزیهایی برای رفع این موانع در دست اجراست تا چغندر قند بار دیگر جایگاه اصلی خود را در کشاورزی شازند به دست آورد.»