به‌مناسبت سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، رویداد «کتاب برای همه» در موزه مردم‌شناسی ارومیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،به‌مناسبت سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و با اجرای برنامه‌های کتاب محور، رویداد «کتاب برای همه» در موزه مردم‌شناسی ارومیه برگزار می‌شود.

این رویداد به همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری ارومیه، صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی از ۲۴ تا ۲۶ آبان‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۴ برگزار می‌شود.

این رویداد با اجرای برنامه‌های شاد و کتاب‌محور شامل تئاتر خیابانی، رادیو کتاب، نمایشگاه کتاب، معرفی کتاب، نشست‌های ادبی، ویژه‌برنامه‌های کودک و نوجوان و .. میزبان عموم مردم خواهد بود.