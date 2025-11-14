رویداد کتاب برای همه در موزه مردم شناسی ارومیه برگزار میشود
بهمناسبت سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، رویداد «کتاب برای همه» در موزه مردمشناسی ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
،بهمناسبت سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و با اجرای برنامههای کتاب محور، رویداد «کتاب برای همه» در موزه مردمشناسی ارومیه برگزار میشود.
این رویداد به همت ادارهکل کتابخانههای عمومی استان، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری ارومیه، صدا و سیمای مرکز آذربایجانغربی از ۲۴ تا ۲۶ آبانماه از ساعت ۱۰ تا ۱۴ برگزار میشود.
این رویداد با اجرای برنامههای شاد و کتابمحور شامل تئاتر خیابانی، رادیو کتاب، نمایشگاه کتاب، معرفی کتاب، نشستهای ادبی، ویژهبرنامههای کودک و نوجوان و .. میزبان عموم مردم خواهد بود.