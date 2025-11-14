بانوان دو اتلون کشورمان در بازی‌های همبستگی اسلامی - ریاض، به مقام‌های ششم، هفتم و هشتم رسیدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سه ملی‌پوش دواتلون بانوان ایران شامل ریحانه خاتونی، حدیث نصر آزادانی و فائزه عابدینی‌نژاد از ساعت ۸:۳۰ به وقت محلی، امروز ۲۳ آبان در سند اسپورت پارک ریاض به مصاف رقبا رفتند.

در بخش نخست رقابت‌ها و در دویدن ۵ کیلومتر، حدیث نصر آزادانی در رتبه ششم، فائزه عابدینی در رتبه هفتم و ریحانه خاتونی در رتبه نهم قرار گرفتند. سپس ورزشکاران وارد بخش دوچرخه‌سواری شدند و پس از رکاب‌زدن ۲۰ کیلومتر، جایگاه‌های پنجم (نصر آزادانی)، هفتم (عابدینی) و هشتم (خاتونی) را به دست آوردند.

در بخش پایانی مسابقه و دویدن ۲.۵ کیلومتر، سه نماینده ایران در رده‌های ششم (حدیث)، هفتم (فائزه) و هشتم (ریحانه) به خط پایان رسیدند.

در این رقابت‌ها ورزشکارانی از ترکیه، ازبکستان و مغرب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

کاظم حججی رئیس فدراسیون ترای‌اتلون به‌عنوان ناظر دواتلون، و مهدی گودرزی عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به‌عنوان عضو هیئت داوری در این مسابقات حضور داشتند.