پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت : به دلیل اقدام به موقع در مقابله با تب برفی، قزوین از رتبه ۲۸ به جایگاه ۱۲ ارتقا یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ حریری مقدم در جلسه مشترک جهاد کشاورزی و دامپزشکی با اشاره به عملکرد موفق همکاران در جنگ ۱۲ روزه تأمین امنیت غذایی گفت: به دلیل اقدامات به موقع در مقابله با بیماری تب برفی، قزوین کمترین آسیب را دید و رتبه استان از جایگاه ۲۸ به ۱۲ ارتقا یافت.
وی همچنین بر ضرورت تغییر نگاه به بخش کشاورزی، توجه ویژه به معیشت همکاران و اجرای بیمه اجباری دام با هویتگذاری تأکید کرد.
حریری مقدم با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به بخش کشاورزی افزود: محدودیت های این بخش بسیار زیاد است؛ در حالی که سهم واقعی آب تخصیصی به کشاورزی کمتر از آن چیزی است که مطرح میشود.
وی به مشکلات اصلی حوزه دام و طیور اشاره کرد و گفت: نهادهها در کشتارگاهها مهمترین چالش هستند، بیمه اجباری دام نیازمند هویتگذاری و نصب پلاک است و برای مقابله با قاچاق باید مشوقهایی در نظر گرفته شود.
حریری مقدم افزود: فرهنگسازی در مصرف مرغ سایز هم در کشور ضروری است و توجه ویژه به معیشت همکاران باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس دامپزشکی استان هم با اشاره به دستاوردهای سه سال اخیر گفت: با تدابیر حداکثری و رویکرد علمی توانستیم بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان را مهار کنیم.
جلوخانی افزود: در این مدت دو بار رتبه اول کشوری را در همه حوزهها کسب کردیم و در جشنواره شهید رجایی نیز موفق به کسب رتبه نخست شدیم.»
وی با بیان اینکه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی محور اصلی فعالیتها بوده، اظهار داشت: بیماریهای مشترک و غیرمشترک در استان کاهش چشمگیر داشته ، بهطور مثال بیماری تب مالت از ۳۱۳ کانون در دهه ۹۰ به ۱۱ کانون در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
وی گفت: در مقابله با تب برفکی، انسجام و وحدت رویه دستگاههای استان موجب کنترل و مهار کامل بیماری شد.
جلوخانی افزود: تمامی دامداریها تحت پوشش بیمه اجباری دام قرار گرفته و بیش از ۳۰۰ هزار دوز واکسن تزریق شده است.
رئیس دامپزشکی استان همچنین به اقدامات عمرانی و نظارتی اشاره کرد و گفت: راهاندازی کشتارگاه طیور آبگرمکن با اشتغال ۱۵۰ نفر و بازگشایی کشتارگاه تاکستان پس از چند ماه تعطیلی ، راهاندازی سامانه برخط «بینا» برای دسترسی سریع بازرسین بهداشتی دامپزشکی از طریق اپلیکیشن و وبسایت موجب ارتقای کیفیت نظارت شده است.
وی تاکید کرد: با همین سیاست کاری و نگاه علمی، با تمام توان مسیر خدمت به مردم را ادامه خواهیم داد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک هم در این نشست گفت: دشت قزوین ستون امنیت غذایی کشور است.
محمدبیگی با اشاره به ظرفیت های بالای استان گفت: با وجود اینکه تنها یک درصد خاک کشور را داریم، چندین برابر ظرفیت خود در تولید گوشت مرغ، تخممرغ و محصولات باغی و زراعی عمل کردهایم و اگر دشت قزوین نبود، شاید ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور امنیت غذایی نداشتند.
وی با بیان اینکه قزوین شاهراه ارتباطی کشور است، افزود: هر تولیدی در این استان ارزش طلا و الماس دارد، چرا که در کوتاهترین زمان به جامعه هدف میرسد و قابلیت صادرات دارد.
محمدبیگی در ادامه به عملکرد موفق استان در حوزه مدیریت امور دام اشاره کرد: صادرات دام و طیور در سطح بالا انجام میشود و بیماریها با شناسایی و واکسیناسیون به موقع کنترل شدهاند.
وی افزود: تب برفکی که در گذشته خسارت زیادی به صنعت طیور وارد کرد، امروز بهخوبی مهار شده و اقدامات جهادی موجب کسب رتبههای برتر در جشنواره شهید رجایی شده است.
نماینده مردم قزوین همچنین به چالشهای موجود پرداخت و گفت: در صنعت آزمایشگاهی استان حتی دامپروری خرد نیز مجوز نمیگیرد، در حالی که ۸۰ هزار بهرهبردار کشاورزی در استان فعال هستند.
وی افزود: یکی از بزرگترین گاوداریها به دلیل مشکلات آب مجبور به تعطیلی و ذبح هزار رأس گاو شده که ضربهای جدی به تولید ملی و امنیت غذایی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بومی استان گفت: ما گوسفند نژاد شال را داریم و آمادهایم برای تولید پروتئین ارزانقیمت کمک کنیم.
محمدبیکی گفت: کشتارگاههای استان بهویژه گوشت زیاران که در کشور شناختهشده هستند نباید تضعیف شوند و باید تسهیلات ویژه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان، رفع کمبود نهادهها و مدیریت بحران آب تأکید کرد و افزود: قزوین محل صادرات است؛ باید شرایطی فراهم شود تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را صادر کنند.