؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حاشیه رونمایی از پوستر ۲۷ امین جشنواره بین المللی قصه گویی گفت: جشنواره قصه گویی امسال در بخش‌های آیینی سنتی، مدرن، کار با ابراز، زبان اشاره، پادکست، ۹۰ ثانیه‌ای، ۱۰۰ ثانیه‌ای و محیطی برگزار می‌شود.

او ادامه داد: در بخش محتوا نیز امسال بخش‌های نهج البلاغه، قصه‌های دینی و علمی به جشنواره اضافه شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: برگزیدگان بخش استانی به مرحله ملی و پس از آن به مرحله بین المللی راه پیدا می‌کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حاشیه رونمایی از پوستر ۲۷ جشنواره بین المللی قصه گویی گفت: مرحله استانی این رویداد پایان آذرماه امسال و مرحله ملی آن پایان بهمن ماه در اصفهان برگزار می‌شود.

