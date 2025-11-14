پخش زنده
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حاشیه رونمایی از پوستر ۲۷ امین جشنواره بین المللی قصه گویی گفت: مرحله استانی این رویداد پایان آذرماه امسال و مرحله ملی آن پایان بهمن ماه در اصفهان برگزار میشود.
او ادامه داد: در بخش محتوا نیز امسال بخشهای نهج البلاغه، قصههای دینی و علمی به جشنواره اضافه شده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: برگزیدگان بخش استانی به مرحله ملی و پس از آن به مرحله بین المللی راه پیدا میکنند.
احسان منصوری افزود: جشنواره قصه گویی امسال در بخشهای آیینی سنتی، مدرن، کار با ابراز، زبان اشاره، پادکست، ۹۰ ثانیهای، ۱۰۰ ثانیهای و محیطی برگزار میشود.
