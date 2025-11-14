به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی کشور از ظرفیت بازرسان افتخاری برای برخورد هدفمند با متخلفان بهره می گیرد.بر این اساس اداره کل تعزیرات حکومتی استان اقدام به جذب افراد معتمد و متعهد پس از انتخاب و گزینش لازم می کند.

او ادامه داد : پس از اینکه اطلاعات بازرسان منتخب در درگاه اینترنتی این سازمان به ثبت رسید آنها می توانند تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، احتکار ، تقلب و عرضه خارج از شبکه واحد های صنفی را از طریق تلفن همراه برای برخورد و تشکیل پرونده گزارش دهند.