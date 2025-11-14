به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ عباس اوراز گفت: در جریان اجرای طرح جمع آوری اتباع غیرمجاز با هدف کنترل و کاهش آسیب‌ها و جرایم، ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی، جمع آوری اتباع غیرمجاز را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در راستای این طرح، پلیس با رعایت موازین شرعی و قانونی و رعایت حقوق شهروندی وارد عمل شده و تعدادی اتباع غیرمجاز را در مناطق مختلف شهرستان سلطانیه شناسایی، دستگیر و آنها را جهت ساماندهی به اردوگاه مراقبتی در استان البرز انتقال دادند.