رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: رزمایش اعلام هشدار عمومی از طریق تلفن همراه تمرینی برای بررسی قابلیت هاست و نقاط ضعف در رزمایشهای بعدی برطرف میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار جلالی در حاشیه «رزمایش اعلام هشدار عمومی از طریق تلفن همراه »، در مرکز همراه اول گفت: سامانه به کار رفته در این رزمایش میتواند کمک زیادی در کاهش آسیب های سیل کند و درباره تهدیدات احتمالی هم ضروری است و بسیاری از کشورها از این سامانه استفاده میکنند.
وی از اپراتورهای ایرانسل و رایتل هم خواست در کنار سایر خدماتشان این سامانه را مد نظر قرار دهند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: نقاط قوت و ضعف این رزمایش بررسی میشود و در رزمایشهای بعدی برطرف خواهد شد.