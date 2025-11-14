به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار جلالی در حاشیه «رزمایش اعلام هشدار عمومی از طریق تلفن همراه »، در مرکز همراه اول گفت: سامانه به کار رفته در این رزمایش می‌تواند کمک زیادی در کاهش آسیب‌ های سیل کند و درباره تهدیدات احتمالی هم ضروری است و بسیاری از کشور‌ها از این سامانه استفاده می‌کنند.

وی از اپراتور‌های ایرانسل و رایتل هم خواست در کنار سایر خدماتشان این سامانه را مد نظر قرار دهند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: نقاط قوت و ضعف این رزمایش بررسی می‌شود و در رزمایش‌های بعدی برطرف خواهد شد.