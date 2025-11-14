معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام با تأکید بر اینکه مهم‌ترین چالش کنترل HIV بی‌علامت بودن این بیماری و ترس از انجام آزمایش است، از مردم خواست در پویش ملی تست رایگان HIV شرکت کنند تا امکان تشخیص زودهنگام و درمان مؤثر فراهم شود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «علی نیکونهاد» معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اظهار داشت: مهم‌ترین چالش در کنترل اچ‌آی‌وی این است که این بیماری معمولاً بدون علامت بوده و بسیاری از افراد ممکن است سال‌ها از ابتلای خود بی‌خبر بمانند از سوی دیگر، انگ اجتماعی و ترس از مراجعه باعث می‌شود افراد برای انجام تست اقدام نکنند و همین مسئله روند شناسایی و درمان به‌موقع را مختل می‌کند.

وی با بیان اینکه تشخیص HIV تنها از طریق آزمایش در مراکز مورد تأیید سیستم بهداشتی امکان‌پذیر است، افزود: آزمایش سریع (Rapid Test) در مراکز مشاوره رفتاری و مراکز جامع سلامت به‌صورت کاملاً رایگان، محرمانه و در مدت کوتاه انجام می‌شود بنابراین هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: اگر اچ‌آی‌وی در مراحل اولیه تشخیص داده شود و درمان آغاز شود، سطح ویروس در بدن کاهش یافته و فرد می‌تواند طول عمر طبیعی داشته باشد و ویروس را نیز به دیگران منتقل نکند. به گفته وی، درمان‌های موجود در کشور رایگان، مؤثر و در دسترس هستند.

نیکونهاد همچنین از آغاز پویش ملی «من هم تست HIV انجام می‌دهم» از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر خبر داد و تصریح کرد: از همه مردم دعوت می‌کنیم با مراجعه به مراکز جامع سلامت و مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری از خدمات مشاوره و تست رایگان بهره‌مند شوند.

وی یادآورشد: آگاهی، تشخیص به‌موقع و درمان، سه رکن اساسی برای جلوگیری از گسترش بیماری در جامعه است.