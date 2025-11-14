پخش زنده
در پی بروز نقص فنی در قطار باری عبوری از محور گلگهر – قرهتپه و خروج دو واگن از ریل، حرکت قطارها در این مسیر بهطور موقت متوقف شد. تیمهای فنی و امدادی راهآهن جمهوری اسلامی ایران در محل حادثه حاضر شده و عملیات بازگشایی مسیر را آغاز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روابط عمومی راهآهن جمهوری اسلامی ایران بامداد؛ امروز (۲۳ آبان) در پی نقص فنی و خروج دو واگن از یک قطار باری از ریل در بلاک گلگهر – قرهتپه، مسیر ریلی این محور بهصورت موقت مسدود شد.
در پی وقوع این رخداد، قطار مسافری تهران–بندرعباس (شماره ۸۲۰) ناچار به توقف در ایستگاه سیرجان شد. همچنین قطارهای تهران–بندرعباس (شماره ۸۲۲) و مشهد–بندرعباس (شماره ۸۸۱) نیز در ایستگاه سیرجان در انتظار بازگشایی مسیر قرار دارند.
بر اساس این اطلاعیه، بلافاصله پس از حادثه، گروههای فنی و تخصصی راهآهن برای ایمنسازی و رفع انسداد به محل اعزام شدند و عملیات بازگشایی مسیر در حال انجام است.
راهآهن جمهوری اسلامی ایران ضمن پوزش از مسافران اعلام کرده است که با همکاری و تلاش همکاران فنی، مسیر یادشده در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی و حرکت قطارهای مسافری از سر گرفته خواهد شد.