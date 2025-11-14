نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران در جنگ ۱۲ روزه در اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران در جنگ ۱۲ روزه با حضور جمعی از استادان حقوق، نمایندگان نهاد‌های قضایی و سازمان بسیج حقوقدانان در اصفهان برگزار شد.

رییس بسیح حقوقدانان استان اصفهان در این نشست گفت: شرکت کنندگان در این نشست به تبیین موارد نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم متجاوز و راهکار‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با این تجاوز نظامی پرداختند.

گیتی فر افزود: شرکت کنندگان در این نشست که از چهره‌های حقوقی بودند، بر لزوم فعال‌تر شدن دیپلماسی حقوقی ایران در مجامع بین‌المللی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای پیگرد عاملان این جنایات تأکید کردند.

وی با اشاره به ماهیت رژیم صهیونیستی، هوشیاری همه‌جانبه و آمادگی کامل در عرصه‌های سیاسی و حقوقی را ضروری خواند.