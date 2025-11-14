پنجمین دوره جایزه امیر
رویدادملی جایزه امیر، برای نمایش گوشهای از فعالیتهای جوانان داوطلب در حل مشکلات اجتماعی کشور برگزار شد.
رویداد ملی جایزه امیر با محوریت شناسایی و قدردانی از جوانان اثرگذار اجتماعی ایران، در مراسمی با حضور رئیس مجلس، نخبگان و فعالان اجتماعی برگزار و از برگزیدگان این دوره، تجلیل شد.
گفتنی است؛ شهید امیرمحمد اژدری، جوان ۲۵ سالهای که بیش از هفت سال در مناطق محروم ایران خدمت کرد و در نهایت در همان مسیر جان خود را از دست داد. به یاد او رویداد ملی «جایزه امیر» برگزار میشود و اکنون این رویداد به پنجمین دوره خود رسیده است.