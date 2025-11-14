کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات هوا همراه با غبار محلی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز شرایط جوی و دریایی استان نسبتا آرام پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا نسبتا آرام و شرایط به منظور تردد‌های دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: از بعدازظهر دوشنبه افزایش باد شمال غربی در سواحل و جزایر غربی استان بویژه در مناطق فراساحلی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و در بعدازظهر سه شنبه نیز دریا در این مناطق با وزش باد نسبتا شدید شمال غربی نسبتا مواج خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی، ماندگاری هوای نسبتا سرد در طول شب، در ارتفاعات و مناطق شمالی استان مورد انتظار است.