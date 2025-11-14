واژگونی تانکر حامل بنزین در محور قم-اراک
بر اثر واژگونی یک دستگاه تانکر حامل سوخت بنزین در محور مواصلاتی قم به اراک، یک نفر مصدوم شد و نیروهای امدادی اورژانس و آتشنشانی بلافاصله در محل حاضر شدند تا از بروز حوادث ثانویه جلوگیری کنند.
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان مرکزی در تشریح این خبر گفت: راننده تانکر در پی این سانحه دچار جراحت شد و پس از انجام اقدامات اولیه توسط کارشناسان اعزامی از پایگاه اورژانس خلیج فارس، به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل گردید.
ایراننژاد افزود: با توجه به وقوع حریق در محل و لزوم حفظ ایمنی مسیر و جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی ثانویه، یک دستگاه آمبولانس دیگر از پایگاه اورژانس ۱۱۵ محسن حیدری خیرآباد نیز در محل سانحه مستقر شده و عملیات ایمنسازی همچنان ادامه دارد.