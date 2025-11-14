بر اثر واژگونی یک دستگاه تانکر حامل سوخت بنزین در محور مواصلاتی قم به اراک، یک نفر مصدوم شد و نیرو‌های امدادی اورژانس و آتش‌نشانی بلافاصله در محل حاضر شدند تا از بروز حوادث ثانویه جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی یک دستگاه تانکر حامل سوخت بنزین در محدوده ۱۰ کیلومتری مانده به شهر جدید امیرکبیر واژگون شد. ؛ یک دستگاه تانکر حامل سوخت بنزین در محدوده ۱۰ کیلومتری مانده به شهر جدید امیرکبیر واژگون شد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان مرکزی در تشریح این خبر گفت: راننده تانکر در پی این سانحه دچار جراحت شد و پس از انجام اقدامات اولیه توسط کارشناسان اعزامی از پایگاه اورژانس خلیج فارس، به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل گردید.

ایران‌نژاد افزود: با توجه به وقوع حریق در محل و لزوم حفظ ایمنی مسیر و جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی ثانویه، یک دستگاه آمبولانس دیگر از پایگاه اورژانس ۱۱۵ محسن حیدری خیرآباد نیز در محل سانحه مستقر شده و عملیات ایمن‌سازی همچنان ادامه دارد.