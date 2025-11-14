پخش زنده
امروز: -
راه اندازی پیادهراه کتاب از ویژهبرنامههایی است که در هفته کتاب از میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر بهعنوان یک مسیر فرهنگی برای شهروندان طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ویژهبرنامههای هفته کتاب از امروز با مراسم افتتاحیه در استان فارس بهعنوان پایتخت کتاب آغاز میشود.
این برنامهها بهصورت سراسری در تمامی استانهای کشور برگزار خواهد شد و تا ۳۰ آبان ادامه دارد. به گفته مسئولان، ۸۰ نهاد فرهنگی در برگزاری برنامههای هفته کتاب مشارکت دارند.
از جمله اقدامات نوآورانه در این دوره، ایجاد پیادهراه کتاب از میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر در تهران است که با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی طراحی شده است.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در اینباره گفت: بحث جدیدی که خواهیم داشت، بحث پیادهراه کتاب است که امسال با همکاری تعداد زیادی از دستگاهها و نهادها به ویژه شهرداری تهران و بهطور خاص زیباسازی منطقه ۶، انجام میشود.
ابراهیم حیدری،افزود: قصد داریم، پیادهراه کتاب را که از میدان انقلاب شروع میشود تا چهارراه ولیعصر ادامه دارد، بهعنوان یک گذر فرهنگی راهاندازی کنیم.