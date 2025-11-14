پخش زنده
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: سوزاندن پسماندها در اهواز باید سریعا متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلینژاد با اشاره به مشاهده روزانه مواردی از سوزاندن انواع پسماندها در اهواز و روستاهای اطراف، افزود: پسماندسوزی از عوامل مؤثر در افزایش آلودگی هوا در این منطقه است و سلامت عمومی شهروندان را تهدید میکند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون مدیریت پسماند و قانون هوای پاک، هرگونه سوزاندن پسماند در فضای باز ممنوع است و این اقدام باید بهصورت فوری متوقف شود.»
قلینژاد با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند در اهواز خاطزر نشان کرد: پدیده پسماندسوزی نشاندهنده نبود مدیریت صحیح و اصولی پسماندهاست و ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان موضوع را بهصورت حقوقی و قضایی پیگیری خواهد کرد.