به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلی‌نژاد با اشاره به مشاهده روزانه مواردی از سوزاندن انواع پسماند‌ها در اهواز و روستا‌های اطراف، افزود: پسماندسوزی از عوامل مؤثر در افزایش آلودگی هوا در این منطقه است و سلامت عمومی شهروندان را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون مدیریت پسماند و قانون هوای پاک، هرگونه سوزاندن پسماند در فضای باز ممنوع است و این اقدام باید به‌صورت فوری متوقف شود.»

قلی‌نژاد با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند در اهواز خاطزر نشان کرد: پدیده پسماندسوزی نشان‌دهنده نبود مدیریت صحیح و اصولی پسماندهاست و اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان موضوع را به‌صورت حقوقی و قضایی پیگیری خواهد کرد.