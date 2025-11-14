در هفتاد و دومین سالروز تأسیس باشگاه سپاهان، زمین چمن نقش‌جهان میزبان نسل طلایی فوتبال اصفهان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این دیدار ستارگان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ سپاهانی بار دیگر به میدان رفتند تا خاطرات روز‌های گذشته را زنده کنند.

در این مسابقه دو تیم طلایی‌پوشان و مشکی‌پوشان با ترکیبی از بازیکنان مطرح دهه‌های ۸۰ و ۹۰ سپاهان به میدان رفتند.

هدایت تیم طلایی‌پوشان را فرهاد کاظمی، سرمربی نخستین قهرمان دسته برتر ایران، برعهده داشت و در آن‌سوی میدان، منصور ابراهیم‌زاده، یکی از برجسته‌ترین مربیان فوتبال اصفهان، تیم مشکی‌پوشان را رهبری می‌کرد.

در پایان این دیدار نمادین و مهیج تیم طلایی پوشان ۳ بر ۲ پیروز شد.